NBA Finals 2023: Jokic padrone di gara-1, Denver batte Miami 104-93 e si aggiudica il primo atto

I Nuggets battono i Miami Heat in gara-1 delle NBA Finals 2023 e compiono il primo passo verso quello che sarebbe il primo titolo della loro storia. Alla Ball Arena di Denver, Colorado, i padroni di casa si impongono con il punteggio di 104-93 in una gara ben gestita sin dalle prime fasi, con gli ospiti sempre costretti a rincorrere, ma mai veramente in grado di dar vita ad un partita punto a punto nel corso del secondo tempo.

Come sempre, un dominatore assoluto sulla partita, il serbo Nikola Jokic: il due volte MVP della lega controlla più o meno tutte le azioni offensive dei Nuggets e a seconda di ciò che gli propone la difesa ben costruita di coach Spoelstra decide come attaccarla. Marcature uno contro uno, raddoppi, zona, contro lo Jokic di questo periodo funziona ben poco e lo sanno bene le squadre che già lo hanno affrontato in questi playoff. Il serbo chiude con 27 punti, 10 rimbalzi e 14 assist, sbagliando solamente otto tiri dal campo (8/12) e due tiri liberi (10/12). Prestazione ai limiti della perfezione anche per la sua “spalla” Jamal Murray, autore di 26 punti, 6 assist e 10 rimbalzi. Ottimo anche Aaron Gordon, un rebus difficile da risolvere per la difesa di Miami da un punto di vista fisico: per lui 16 punti con 7/10 al tiro.

Ai Miami Heat, reduci dalla lottata serie vinta contro i Boston Celtics e terminata solamente pochi giorni fa, non bastano i 26 punti di Bam Adebayo con 13 rimbalzi. Il loro leader Jimmy Butler è piuttosto spento e trova solo 13 punti con un 6/14 al tiro. Il secondo atto andrà in scena sempre a Denver nella notte italiana tra domenica e lunedì, per poi spostarsi in Florida per gara-3 e gara-4.