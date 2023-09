Qualificazioni Europei 2024: pari tra Ucraina e Inghilterra e pressioni sull’Italia, manita Svezia in Estonia

Termina 1-1 tra Ucraina e Inghilterra nel gruppo C, quello dell’Italia, delle qualificazioni agli Europei 2024. Ed è un pareggio, quello tra gli ucraini e gli inglesi maturato a Wroclaw, campo neutro in Polonia a causa della guerra, che inevitabilmente mette pressioni sugli azzurri, che devono ora vincere in Macedonia del Nord per non perdere troppo terreno nel girone. Gli ucraini si sono portati in vantaggio a inizio primo tempo grazie al gol di Zinchenko con un bell’inserimento dopo un’ottima combinazione sulla corsia di destra, poi il pareggio di Walker, che è stato suo compagno quando entrambi erano al Manchester City, sempre prima dell’intervallo, mentre nella ripresa non si segnalano occasioni degne di nota.

Alla Le Coq Arena di Tallinn ben poco da fare per i padroni di casa dell’Estonia contro una Svezia in stato di forma smagliante: Gyokeres, Kulusevski, Isak, Quaison e Claesson firmano la manita con cui gli scandinavi possono portarsi a quota 6 punti in classifica, quattro in meno di Belgio e Austria entrambe appaiate a dieci punti e al momento qualificate per Euro 2024. Finisce invece con uno scialbo 0-0 l’altra sfida del pomeriggio: Bielorussia che sale così a quota 4 punti, Andorra che si porta a 2, ma per entrambe è quasi impossibile rientrare in corsa per superare il girone.