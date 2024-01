Highlights Embiid da 70 punti, Philadelphia 76ers-San Antonio Spurs NBA 2023/2024 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 1

Una serata che Joel Embiid che non dimenticherà a breve, quella del 22 gennaio 2024: il centro dei Philadelphia 76ers segna 70 punti nella vittoria ai danni dei San Antonio Spurs, firmando così la dodicesima prestazione nella storia della NBA per numero di punti segnati in una singola partita. Nel video sottostante tutti i canestri segnati da Embiid.