Australian Open 2024: Gauff non brilla, ma supera dopo 3 ore Kostyuk e conquista un posto in semifinale

Coco Gauff è la prima semifinalista del tabellone femminile degli Australian Open 2024. La tennista statunitense, numero 4 del tabellone, raggiunge l’obiettivo al termine di un match che non passerà certo alla storia per qualità di tennis mostrato, con un totale di 107 errori gratuiti collezionati dall’ultima vincitrice degli US Open e dall’ucraina Marta Kostyuk. Ne è uscito un match di 3 ore, al termine del quale Gauff è riuscita ad imporsi con il punteggio di 7-6(6) 6-7(3) 6-2, ottenendo così la sua 10ma vittoria consecutiva in questo inizio di 2024, la 34esima nelle ultime 38 partite in una striscia clamorosa che ha avuto inizio la scorsa estate a Washington. In semifinale attende la vincitrice del match in notturna tra Aryna Sabalenka – battuta nell’atto conclusivo a Flushing Meadows lo scorso settembre – e la ceca Barbora Krejcikova.

LA PARTITA – Le recriminazioni per la tennista ucraina arrivano dal primo parzale di gioco, in cui si trova avanti 5-1 e servizio. Un vantaggio non sfruttato da Kostyuk, che sul 5-2 non sfrutta un set point e finisce per perdere tre turni di battuta consecutivi. A sua volta, dopo essere salita sul 6-5, questa volta è Gauff a non concretizzare l’occasione e il set finisce al tie-break, dove – dopo aver annullato un altro set point – chiude 7-6(6).

Il secondo parziale è anch’esso la fiera dei break e degli errori gratuiti da entrambe le parti. La 19enne non chiude quando è chiamata a servire per il match sul 5-3 e si fa riprendere sul 5-5. Ci si gioca tutto in un altro tie-break, questa volta ben gestito dall’ucraina che chiude 7-6(3).

Ci si gioca tutto nel terzo e decisivo set, in un primo game spartiacque. Kostyuk annulla tre palle break sul proprio servizio, ma alla quarta deve arrendersi. E’ il punto di svolta, Gauff a questo punto alza il livello della prestazione alla battuta, prende il largo e non si volta più indietro, andando sul 5-0 e chiudendo poi per 6-2.