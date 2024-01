NBA 2023/2024, Embiid da 70 punti nell’anniversario degli 81 di Kobe. Towns ne segna 62, ma i Wolves perdono

Un 22 gennaio da ricordare per prestazioni individuali nel giorno dell’anniversario degli 81 punti di Kobe Bryant nel 2006 in Lakers-Raptors. Joel Embiid decide di prendere motto sul serio il matchup contro Victor Wembanyama e ne segna 70 con 24/41 dal campo e 21/23 dalla lunetta. Anche 18 rimbalzi per il centro dei Philadelphia 76ers, che vincono 133-123 sui San Antonio Spurs, con “Wemby” che si ferma a 33 punti realizzati.

RISULTATI E CLASSIFICA

Non è da meno Karl-Anthony Towns, in una serata che però non ha fatto felice coach Finch dei Minnesota Timberwolves. Il lungo della Repubblica Dominicana ha una career night da 62 punti, ma i Twolves sprecano un vantaggio di 18 punti nell’ultimo quarto e incassano una pesante sconfitta in casa per 125-128 contro gli Charlotte Hornets. Prima posizione a Ovest ora a rischio, con Thunder e Nuggets sempre più vicini.

Un jumper dalla media di Kevin Durant (42 punti) regala il successo di misura ai Phoenix Suns per 115-113 sui Chicago Bulls, mentre i 39 di Tatum e i 34 di Brown permettono ai Boston Celtics di fare il colpo in trasferta a Dallas contro i Mavericks per 110-119 nonostante la tripla doppia da 33+18+13 di Doncic.

Tripla doppia anche per Antetokounmpo nella vittoria per 113-122 dei Bucks a Detroit, mentre i Cleveland Cavaliers dominano a Orlando con il punteggio di 99-126. Bene anche Memphis, che batte 100-108 i Raptors in Canada con 27 di Jaren Jackson Jr. Infine, affermazione casalinga dei Sacramento Kings per 122-107 sugli Atlanta Hawks.