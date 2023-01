Highlights e gol Villarreal-Real Madrid 2-1, Liga 2022/2023 (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 26

Gli highlights e i gol di Villarreal-Real Madrid, match valevole per la sedicesima giornata de La Liga 2022/2023, in cui i padroni di casa si sono imposti sulla formazione ospite guidata da Carlo Ancelotti mediante il punteggio di 2-1: ai blancos non basta il gol di Karim Benzema, Yeremi Pino e Gerard Moreno consegnano i tre punti al sottomarino giallo. In virtù di questo risultato il Villarreal aggancia l’Atletico Madrid al quarto posto con 27 punti, mentre il Real Madrid resta al comando insieme al Barcellona a quota 38, ma con una partita in più. Ecco il video delle azioni salienti e delle marcature della partita.