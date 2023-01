Vialli, lutto cittadino a Cremona nel giorno dei funerali

Il Comune di Cremona ha proclamato una giornata di lutto cittadino per lunedì 9 gennaio, giorno in cui a Londra si terranno i funerali di Gianluca Vialli. A renderlo noto un’ordinanza firmata dal sindaco Gianluca Galimberti, che ha disposto che “per tutta la giornata del 9 gennaio 2023 le bandiere civiche sugli edifici pubblici vengano esposte a mezz’asta in segno di lutto” e “che alle 12 venga osservato un minuto di silenzio negli uffici pubblici e delle istituzioni pubbliche”. Il primo cittadino ha inoltre invitato i cittadini e tutte le organizzazioni sul territorio a promuovere e favorire momenti di raccoglimento e ricordo nelle forme più opportune.