Combinata nordica, Coppa del Mondo Otepaa 2023: Lamparter vince la mass start maschile, Buzzi 21esimo

Johannes Lamparter conquista la prima vittoria stagionale nella mass start di Otepää, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di combinata nordica. L’austriaco, terzo dopo la frazione di fondo, è riuscito ad ottenere la miglior misura dal trampolino con 99.5 metri chiudendo davanti af uno straordinario Ilkka Herola, autore di una splendida rimonta dopo una frazione di fondo che l’aveva visto chiudere solo in 20esima posizione. Terzo l’altro austriaco, Thomas Rettenegger. Male gli azzurri nella frazione di salto dopo un ottimo segmento sugli sci stretti: Raffaele Buzzi è il migliore in 21esima posizione seguito da Aaron Kostner 22esimo, Alessandro Pittin 27esimo e Samuel Costa 34esimo. Più indietro Iacopo Bortolas, 44esimo.