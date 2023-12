Highlights e gol Torino-Atalanta 3-0: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

Il video dei gol e degli highlights di Torino-Atalanta, match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Brutta Atalanta che non riesce mai ad entrare in partita mentre i padroni di casa sono concentrati, tosti e anche lucidi. E sbloccano la partita nel primo tempo grazie ad un bel cross di Vlasic e Zapata che beffa Scalvini e fa 1-0. Lo stesso Scalvini fa fallo da rigore nei confronti di Buongiorno, dal dischetto Sanabria fa 2-0. L’Atalanta non riesce a reagire e crolla nel finale: ancora Zapata, 3-0.

