Highlights e gol Casertana-Foggia 2-1: Serie C 2023/2024 (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 1

Gli highlights e le azioni salienti di Casertana-Foggia, match del girone C di Serie C 2023/2024. Primo tempo a senso unico: Montalto sblocca il risultato al 26′, mentre Curcio al 38′ realizza la rete del raddoppio. Nel recupero della prima frazione di gioco è Sciacca a sciupare la palla del tris che avrebbe chiuso definitivamente i giochi. Nella ripresa Frigerio ha la chance per riaprire tutto, ma spreca a tu per tu con Venturi. Nel finale Schenetti accorcia le distanze per il Foggia, ma non c’è più tempo: finisce 2-1 per la Casertana. Di seguito le azioni salienti della partita.