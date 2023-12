Arbitri, Orsato: “Esausto delle violenze nei campi di periferia”

A margine del Gran Galà del Calcio AIC, dove ha ricevuto il premio come miglior arbitro della scorsa stagione, Daniele Orsato ha voluto mandare un messaggio di vicinanza ai colleghi delle serie inferiori: “Approfitto di questo premio per lanciare un appello. Sappiate che a noi arbitri più grandi le critiche non fanno male, ma nei campetti di periferia queste critiche si trasformano in violenze sugli arbitri. Mi confronto settimanalmente con arbitri giovani che sono oggetto di violenze. Sono abbastanza esausto“.