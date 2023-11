Highlights e gol Spagna-Georgia 3-1, qualificazioni Euro 2024 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 57

Il video con gli highlights e i gol di Spagna-Georgia, match valevole per l’ultimo turno delle qualificazioni a Euro 2024. La formazione di De La Fuente soffre, ma riesce in ogni caso a battere una Georgia in cui va ancora una volta in rete Kvicha Kvaratskhelia, al terzo centro consecutivo con la maglia della sua Nazionale.