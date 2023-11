Highlights e gol Portogallo-Islanda 2-0, qualificazioni Euro 2024 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra

Il video con gli highlights e i gol di Portogallo-Islanda, match valevole per l’ultimo turno delle qualificazioni a Euro 2024. Decimo successo in altrettanti incontri per i lusitani, che chiudono nel migliore dei modi un percorso perfetto in queste qualificazioni. Nulla può l’Islanda, che deve arrendersi con il punteggio di 2-0 dopo le reti di Bruno Fernandes e Horta.