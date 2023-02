Highlights e gol Siviglia-PSV 3-0, playoff Europa League 2022/2023 (VIDEO)

di Andrea Bellini 29

Il video con gli highlights e i gol di Siviglia-PSV, sfida valida per i playoff dell’Europa League 2022/2023. Vittoria solida per gli andalusi, che regolano gli olandesi e mettono un importante sigillo sul passaggio del turno. La partita si sblocca con la rete di En-Nesyri in pieno recupero di primo tempo, poi entro i primi 15 minuti del secondo tempo arrivano le reti di Ocampos e Gudelj. Ecco quindi le azioni salienti.