Basket, Coppa Italia A1 2023: Tortona batte Trento col brivido finale, sarà semifinale contro Virtus Bologna

Tortona batte Trento nella sfida valida per i quarti di finale delle Final Eight di Coppa Italia A1 2023 di basket, accedendo così alle semifinali, dove affronterà la Virtus Bologna. Una partita che ha visto i piemontesi allungare tra terzo e quarto quarto, ma la Dolomiti Energia ha mostrato ancora grande carattere riaprendo la partita fino all’ultimo possesso, ma non è bastato: 74-70 il risultato finale. Christon top scorer con 19 punti, mentre Flaccadori e Grazulis chiudono alla pari a 15. 10 punti, 5 rimbalzi e 3 assist per Matteo Spagnolo, uscito nell’ultimo parziale molto dolorante alla caviglia.

LA PARTITA – La sfida comincia su buonissimi ritmi e subito buone percentuali da tre: Daum ne mette due di fila, e anche Grazulis colpisce dall’arco. Tortona allunga sul +5 con l’ottimo Christon, che realizza otto punti in pochi minuti (21-16), e il quarto si chiude con l’1/2 di Radosevic (22-16). La tripla di Forray e il gioco da tre di Spagnolo ricuciono il leggero strappo creato dai piemontesi, che ritrovano i due possessi di vantaggio (34-30). Daum è poi astuto a servire sulla schiena di Ladurner per poi andare a schiacciare; arrivano poi i canestri di Flaccadori e ancora Daum, mentre Conti segna in appoggio al tabellone sulla sirena (38-36).

Il secondo tempo si apre con il canestro non convalidato a Conti, nonostante la palla avesse chiaramente toccato il tabellone. Comincia una serie di tira e molla tra le due squadre, con Tortona che tocca il +4 con Trento che continua a ribattere sul -2, fino alle due triple di Filloy, che spaccano la partita (54-46). Radosevic e Severini fissano poi il massimo vantaggio della Bertram Yachts Derthona, mentre Trento perde palla con l’incomprensione tra Spagnolo e Ladurner (59-48). Tortona sembra poter controllare il match nel quarto quarto, ma improvvisamente Trento si accende con le triple di Grazulis e i canestri di Daum e Flaccadori (67-63). In questi frangenti, Spagnolo si infortuna alla caviglia e lascia il campo dolorante. Daum interrompe il digiuno di Tortona (69-63), e nel finale è Crawford a tenere vive le speranze di Trento: sua la tripla del 72-70, Filloy poi è perfetto dai liberi, e infine ancora Crawford viene ben limitato nel successivo tentativo dall’arco.