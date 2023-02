MOVIOLA – Juventus-Nantes: Var per mani e possibile rigore, ma viene dato fallo in attacco

Episodio da moviola nell’ultimo istante di Juventus-Nantes e la decisione è surreale. C’è un evidente tocco di mano che va a togliere probabilmente dallo specchio della porta il colpo di testa di Bremer, il direttore di gara Pinheiro va al Var e rivede, a quel punto la sua decisione spiazza tutti: niente penalty per il possibile tocco di mano, ma clamorosamente c’è un fallo in attacco francamente inspiegabile visto il metro usato e il fatto che il calcio sia uno sport fisico. La decisione sembra davvero priva di ogni logica, perché se da una parte il tocco di mano sembra netto ma non del tutto chiarito dalle immagini, la spinta appare non fallosa.