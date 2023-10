Ginnastica artistica, Mondiali 2023: la Nazionale femminile vola in finale e alle Olimpiadi di Parigi 2024

La Nazionale femminile di ginnastica artistica si è qualificata per le Olimpiadi di Parigi 2024. Le Fate azzurre centrano la quarta posizione nelle qualificazioni dei Mondiali di Anversa 2023 e centrano sia la qualificazione che l’ingresso nella finale iridata. Gli agenti delle Fiamme Oro Alice D’Amato ed Elisa Iorio, Manila Esposito (G. Civitavecchia), Angela Andreoli (Brixia Brescia), l’esordiente Arianna Belardelli (Haeven Roma) e la riserva, l’altra brixiana, Veronica Mandriota, sono riuscite a centrare l’obiettivo.

Dopo il team maschile, dunque, anche le Fate del commissario tecnico Enrico Casella hanno svolto con successo il loro compito, aggiudicandosi sia il pass per la finale del concorso generale a squadre sia quello per l’Olimpiade di Parigi 2024. Per la prima volta da Londra 2012, dunque, il nostro Paese potrà contare su entrambe le squadre di artistica nella prossima edizione dei Giochi estivi. Alice D’Amato, Elisa Iorio, Manila Esposito, Angela Andreoli e Arianna Belardelli hanno concluso il turno preliminare del concorso generale a squadre totalizzando il punteggio di 162.230 (VO 41.599, PA 40.099, TR 40.266, CL 40.266). L’Italia, dopo aver svolto la propria tornata di esercizi nella giornata di ieri, per poter festeggiare il prezioso traguardo ha dovuto attendere la giornata odierna. Quando manca soltanto l’ultima suddivisione, infatti, le azzurre occupano la quarta piazza alle spalle degli Stati Uniti (171.395), della Gran Bretagna (166.130) e del Brasile (164.297). Le nostre ragazze, già certe di avere in tasca una delle quote a cinque cerchi riservate alle nove migliori squadre, si sono garantite così anche l’opportunità di poter dare la caccia alle medaglie tra 48 ore.