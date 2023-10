Pagelle Sassuolo-Monza 0-1: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Sassuolo-Monza, match valevole per la settima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Al Mapei Stadium partita viva con entrambe le squadre che provano a fare male senza speculare. Il Sassuolo sicuramente parte meglio ed ha un paio di occasioni clamorose con Laurientè e Pinamonti. Ma anche il Monza non è da meno e con Colombo e Ciurria si fa molto pericoloso. All’intervallo si va sullo 0-0. Nella ripresa il Monza sta meglio e Kyriakopoulos a porta spalancata si divora letteralmente il gol dello 0-1. Rete che arriva qualche minuto più tardi grazie a Lorenzo Colombo: il centravanti del Monza fa tutto lui, vince un contrasto con Ruan Tressoldi, entra dentro l’area di rigore, rientra sul sinistro e batte Consigli. Per il Sassuolo un brutto stop dopo le vittorie contro Juventus e Inter.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

LE PAGELLE DI SASSUOLO-MONZA

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6.5; Toljan 5.5, Erlic 5, Tressoldi 6 (23’st Ferrari 6), Vina 5.5 (16’st Pedersen 5.5); Henrique 5 (36’st Castillejo sv), Boloca 6; Berardi 6, Thorstvedt 5.5 (1’st Bajrami 5), Laurienté 5; Pinamonti 5.5 (16’st Mulattieri 5.5). In panchina: Pegolo, Cragno, Missori, Racic, Obiang, Ceide, Volpato. Allenatore: Dionisi 5.5.

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio 7; Caldirola 6, Pablo Marì 7, A.Carboni 6 (8’st D’Ambrosio 6); Ciurria 7, Pessina 6 (8’st Machin 6), Gagliardini 6.5, Kyriakopoulos 5.5 (31’st Gomez 6); Colpani 6 (26’st Vignato 6); Mota Carvalho 6 (26’st Birindelli 6), Colombo 7.5. In panchina: Gori, Sorrentino, Donati, Izzo, Cittadini, F.Carboni, Pedro Pereira, Akpa Akpro, V. Carboni, Maric. Allenatore: Palladino 7.

ARBITRO: Zufferli di Udine 6.

RETI: 21’st Colombo.

NOTE: cielo sereno, campo in buone condizioni. Ammoniti:

Angoli 7-4.

Recupero: 1′ pt, 6′ st