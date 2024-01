A Empoli per guarire dal mal di trasferta: il Milan prova ad aprire bene il 2024 anche in campionato

L’amuleto Empoli per il Milan che vuole iniziare bene il 2024 anche in campionato dopo aver vinto in Coppa Italia. Una trasferta insidiosa in questo momento ma spesso redditizia per i rossoneri, che proprio dal punto di vista dei risultati fuori casa stanno vivendo un vero e proprio incubo, in controtendenza rispetto a quanto capitava fino a pochi mesi fa. Un mal di trasferta che perdura ormai da quattro partite – e il Milan non fa peggio dalla serie di sei mancati successi esterni del 2017 con Montella in panchina – e che Stefano Pioli spera di poter mandare in soffitta proprio al Castellani, affidandosi alla verve di Jovic che può essere una pedina da usare a partita in corso, lui che ora non smette più di segnare, visto anche il momento di appannamento di Giroud, che peraltro non ha mai segnato ai toscani, e poi a un Loftus-Cheek da rilanciare e a Pulisic che ha risolto un bel po’ di partite in questa stagione.

Ora c’è Ibra e la consapevolezza che forse il peggio è stato messo alle spalle e che si gioca per due obiettivi, la zona Champions e l’Europa League in cui arrivare fino in fondo. Le sensazioni sono positive, al netto degli infortuni, perché per il Diavolo la formazione toscana è spesso sinonimo di sorrisi: il Milan è infatti la squadra contro cui l’Empoli ha subito più gol in casa, 29, e i rossoneri sono la squadra che ha giocato più incontri senza perdere sul campo dei toscani, ben quindici. I toscani, infatti, non hanno mai battuto in casa il Milan in Serie A, riuscendoci invece solo una volta in Coppa Italia negli anni ottanta. E se Pioli pensa di poter trovare il blitz esterno che ormai manca da due mesi proprio in casa dell’Empoli è anche perché gli azzurri sono la squadra che in questo campionato ha ottenuto meno punti in partite casalinghe, appena cinque con una sola vittoria all’attivo, segnando il minor numero di gol tra le mura amiche, cinque anche in questo caso. E nel 2023, soltanto l’Almeria in tutti i top-5 campionati europei ha perso più partite in casa dell’Empoli, che è uscito sconfitto per ben venti volte in stagione al Castellani. Non solo: ben diciotto le partite in cui l’Empoli nel 2023 non ha segnato, e il Milan ha tenuto la porta inviolata in due delle ultime tre partite di Serie A, anche se erano entrambe in casa.