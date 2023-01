Highlights e gol Sampdoria-Udinese 0-1: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 102

Il video dei gol e degli highlights di Sampdoria-Udinese, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Ferraris grande partenza dei ragazzi di Dejan Stankovic che hanno due clamorose palle gol per sbloccare la partita, prima con Gabbiadini e poi con Djuricic. Gli ospiti, con il passare dei minuti, entrano in partita e creano qualche pericolo. Nella ripresa Vieira ha un’altra occasione incredibile, quasi a botta sicura, per fare 1-0 ma la spedisce alta. Nel finale la beffa per il Doria: su un retropassaggio Ehizibue allunga la punta e batte Audero. L’Udinese torna a vincere, la Sampdoria continua a perdere. I diritti video sono in esclusiva della Lega di Serie A e di Dazn, ecco i rispettivi canali Youtube per rivedere tutto.

