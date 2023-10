Highlights e gol Salisburgo-Real Sociedad 0-2, Champions League 2023/2024 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 1

La Real Sociedad vince 2-0 in casa del Salisburgo nel match valido per la seconda giornata della fase ai gironi di Champions League 2023/2024. Decisive le reti nel primo tempo di Oyarzabal e Mendez, che lanciano la squadra di Alguacil, inserita nella quarta fascia, in testa al girone con 4 punti. Salisburgo che resta fermo a 3. Inter e Benfica, avversari stasera, sono rispettivamente a 1 e 0 punti. Ecco gli highlights del match.