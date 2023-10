Highlights e gol Union Berlin-Braga 2-3: Champions League 2023/2024 (VIDEO)

di Redazione 1

Gli highlights e le azioni salienti di Union Berlin-Braga, match della fase a gironi di Champions League 2023/2024. Una doppietta di Becker ha portato i padroni di casa in vantaggio di due reti, dopo un gol annullato in avvio a Gosens. Al 41′ Niakate dà il via alla rimonta. Bruma al 51′ firma il 2-2, ma il rosso ad Artur Jorge al 79′ complica le cose. Al 94′ arriva il 3-2 di Castro che fa esplodere lo spicchio riservato ai tifosi portoghesi.