Pagelle Inter-Benfica 1-0: voti e tabellino Champions League 2023/2024

Le pagelle, i voti e il tabellino di Inter-Benfica 1-0, match della fase a gironi di Champions League 2023/2024. Primi tre punti per i nerazzurri che salgono a quota 4 nel girone grazie alla rete decisiva di Thuram. Nel primo tempo i ritmi sono alti, ma le due squadre sono imprecise. L’Inter è pericolosa due volte con Dumfries nella prima mezz’ora, ma l’olandese non trova la porta. Il Benfica risponde con Aursnes ma il suo tiro è letto bene da Sommer, che devia in corner. Nella ripresa i nerazzurri alzano ancor di più i ritmi. Lautaro colpisce due pali e per due volte sfiora il gol, prima a tu per tu con Trubin e poi per un salvataggio sulla linea di Otamendi. La rete dell’1-0 che decide il match è di Thuram: Barella lancia Dumfries, l’olandese scarica per l’ex Moenchengladbach che non perdona col destro. Tre punti per i nerazzurri, che avrebbero meritato un risultato più rotondo. Alla fine quel che contano sono i tre punti. Inzaghi sale a quota quattro.

Il tabellino

INTER (3-5-2): Sommer 6.5; Pavard 6.5, Acerbi 7, Bastoni 7; Dumfries 6.5 (73′ Darmian 6), Barella 7 (91′ Klaassen sv), Calhanoglu 7 (84′ Asllani sv), Mkhitaryan 6.5, Dimarco 6.5 (84′ Carlos Augusto sv); Thuram 7 (73′ Sanchez sv), Lautaro 6.5.

In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 6 De Vrij, 7 Cuadrado, 31 Bisseck, 49 Sarr.

Allenatore: Simone Inzaghi 7.

BENFICA (4-2-3-1): Trubin 7.5; Bah sv (22′ Araujo 6), Otamendi 6.5, Morato 5, Bernat 5 (80′ Cabral sv); Joao Neves 5.5, Kokcu 5.5 (68′ Musa 6); Di Maria 5.5 (80′ Jurasek sv), Aursnes 6, Rafa Silva 6 (68′ Chiquinho sv); Neres 5.

In panchina: 24 Soares, 45 Kokubo, 17 Gonçalo Guedes, 19 Tengstedt, 20 Joao Mario, 44 Lemos, 47 Antunes, 61 Florentino.

Allenatore: Roger Schmidt 5.5.

Arbitro: Makkelie (NED) 6

RETI: 62′ Thuram

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Dumfries, Lautaro. Angoli: . Recupero: 3′ pt.