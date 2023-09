Highlights e gol Salernitana-Torino 0-3: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 20

Il video dei gol e degli highlights di Salernitana-Torino, match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio Arechi di Salerno inizio di partita molto equilibrato e con tanti duelli individuali, il match si sblocca sul primo calcio d’angolo: un rimpallo favorisce Buongiorno che è il più veloce di tutti ad avventarsi sulla palla e a ribadirla in rete. La Salernitana accusa il colpo con i ragazzi di Juric che dominano in lungo e in largo e trovano la rete dello 0-2 con un tiro da fuori area di Radonjic. I padroni di casa hanno la grande occasione sul finire di primo tempo, ma Cabral prende il palo. Il match di fatto si chiude ad inizio ripresa con ancora Radonjic che trova lo 0-3 su assist di Bellanova. Tre gol e tre punti pesanti per il Torino.

LE PAGELLE E I VOTI

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS DI SALERNITANA-TORINO