Calcio Femminile: muro contro muro fra Spagna e federazione. Le giocatrici rifiutano convocazione

Non termina il polverone in casa Spagna Femminile nel mondo del calcio. Dopo aver chiesto le giocatrici cambi ai vertici della federazione poi non arrivate, le stesse atlete hanno deciso di rifiutare e quindi non rispondere alla convocazione per le prossime gare della nazionale.

“La Federcalcio spagnola non è in grado di obbligarci a rispondere alla convocazione alla Nazionale. Va contro le regole Fifa“. E’ uno dei passaggi centrali di un duro comunicato siglato da diverse campionesse del mondo di calcio a poche ora della presentazione della lista delle convocazioni da parte della nuova Ct della “Rola”, Montsè Tomà.

Ancora il comunicato continua: “Noi, come giocatrici professioniste studieremo le possibili conseguenze legali a cui ci espone la RFEF”, dopo questo rifiuto, tanto più, si legge nella nota, che la convocazione “non è stata effettuata in modo tempestivo, ai sensi dell’articolo 3.2 del dell’Allegato I del Regolamento sullo status e il trasferimento dei giocatori della FIFA, quindi osserviamo che la RFEF non è nella posizione di obbligarci ad accettarla“. La Spagna, inoltre, fa parte del raggruppamento con Italia, Svizzera e Svezia nei Gironi di Nations League che vale come torneo che potrebbe dare la qualificazione a Parigi 2024.