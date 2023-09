Hellas Verona-Bologna, Baroni: “Primo tempo buono. Duda più avanti ci dà qualità”

Un punto a testa ed un tempo a testa, e quindi pareggio giusto fra Hellas Verona e Bologna. A parlare del match del Bentegodi ai microfoni di Sky Sport, Marco Baroni, che ha esaltato il primo tempo dei suoi. Queste le parole del tecnico.

Baroni: “Il Bologna è una squadra forte, con palleggio e qualità. Abbiamo fatto molto bene il primo tempo perché oltre ad aggredirli abbiamo ridotto al minimo i rischi. Abbiamo poi dovuto gestire tre infortuni e non è stato facile. Ho messo Duda più avanti perché ci dà qualità. Gli ho tolto qualche compito di marcatura. Mi è piaciuto lo spirito dei ragazzi e faccio loro i complimenti. Abbiamo finito la partita con due giocatori in difficoltà fisicamente. Siamo però rimasti in partita con grande compattezza. Siamo in costruzione, abbiamo perso tanti titolari. Prestazioni e atteggiamenti del genere sono importanti. Il Bologna farà un bel campionato, ha tante risorse. Zirkzee è un regista offensivo. Abbiamo cercato di togliergli la facilità nel giocare. Il campionato di quest’anno è davvero difficile, perché tutti si sono rinforzati. Fare punti in questo momento è importante. Ai ragazzi dico che ogni giorno dobbiamo aggiungere una sfida personale o di gruppo per crescere. Da loro ho sempre avuto grande disponibilità, gli faccio i complimenti“.