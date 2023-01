Probabili formazioni Bologna-Cremonese, diciannovesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Bologna-Cremonese, match valido per la diciannovesima giornata della Serie A 2022/2023. L’ultima in classifica sarà ospite al Dall’Ara per la sfida contro la formazione di Thiago Motta, che nell’ultimo match in casa ha perso 1-2 contro l’Atalanta. L’ultimo incontro tra le due squadre risale al 2006, partita che terminò 2-2. Appuntamento lunedì 23 gennaio alle ore 18.30. Di seguito le probabili formazioni.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumí, Lykogiannis; Dominguez, Schouten; Orsolini, Ferguson, Soriano; Zirkzee

Ballottaggi: –

Squalificati: –

Indisponibili: Bonifazi, Arnautovic, De Silvestri, Bagnolini, Sansone, Medel

Cremonese (3-4-2-1): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Lochoshvili; Sernicola, Pickel, Meité, Valeri; Okereke, Tsadjout; Dessers.

Ballottaggi: Okereke 55% – Felix Afena Gyan 45%

Squalificati: –

Indisponibili: Chiriches, Acella