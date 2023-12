Highlights e gol Roma-Sheriff Tiraspol 3-0: Europa League 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 78

Il video dei gol e degli highlights di Roma-Sheriff Tiraspol, match valevole per la sesta giornata della fase a gironi di Europa League 2023/2024. Allo stadio Olimpico ottima partenza dei ragazzi di Josè Mourinho che di fatto chiudono i conti grazie alle reti di Romelu Lukaku e Andrea Belotti. Le notizie che arrivano da Praga però non sono buone, lo Slavia Praga domina in lungo e in largo il Servette e quindi i giallorossi saranno costretti a giocare il playoff. Il secondo tempo è quasi un’amichevole: ritmi bassi, qualche occasione, ma la partita si trascina stancamente al triplice fischio finale. Prima però arriva il gol del giovane Pisilli che fa 3-0.

