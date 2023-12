Pagelle Roma-Sheriff 3-0: voti e tabellino Europa League 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Roma-Sheriff Tiraspol, match valevole per la sesta giornata della fase a gironi di Europa League 2023/2024. Allo stadio Olimpico ottima partenza dei ragazzi di Josè Mourinho che di fatto chiudono i conti grazie alle reti di Romelu Lukaku e Andrea Belotti. Le notizie che arrivano da Praga però non sono buone, lo Slavia Praga domina in lungo e in largo il Servette e quindi i giallorossi saranno costretti a giocare il playoff. Il secondo tempo è quasi un’amichevole: ritmi bassi, qualche occasione, ma la partita si trascina stancamente al triplice fischio finale. Prima però arriva il gol del giovane Pisilli che fa 3-0.

TUTTE LE POSSIBILI AVVERSARIE

LE PAGELLE E I VOTI

ROMA (3-5-2): Svilar 7; Celik 6.5, Cristante 6.5, Llorente 6.5 (16′ st Paredes 6); Karsdorp 6, Renato Sanches 6.5 (16′ st Pagano 6), Bove 7, Aouar 6 (1′ st El Shaarawy 6), Zalewski 7.5 (40′ st Mannini sv); Lukaku 7, Belotti 7 (28′ st Pisilli 7). In panchina: Rui Patricio, Boer, Pellegrini, Cherubini, Vetkal, Joao Costa, Plaia. Allenatore: Mourinho 6.5.

SHERIFF (3-5-2): Koval 5.5; Apostolakis 4 (36′ st Zohouri 5), Tovar 5, Garananga 5; Badolo 5 (40′ st Vardar sv), Talal 6, Ricardinho 6, Fernandes 5.5, Artunduaga 5.5; Mbekeli 5, Ankeye 5 (27′ st Luvannor 5). In panchina: Straistari, Pascenco, Paiva, Colis, Novicov. Allenatore: Pylypchuk 6.

ARBITRO: Brisard (Fra) 6.

RETI: 11′ pt Lukaku, 32′ pt Belotti, 48′ st Pisilli.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Talal, Bove.

Angoli: 8-2.

Recupero: 3′; 3′.