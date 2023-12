Roma ai playoff di Europa League 2023/2024: tutte le possibili avversarie agli spareggi

La Roma si è qualificata per i playoff di Europa League 2023/2024: ecco tutte le possibili avversarie dei giallorossi ai sedicesimi di finale della seconda competizione Uefa per importanza, raggiunti in virtù del secondo posto nel girone. Non è riuscito il miracolo alla squadra di Mourinho, che oltre alla vittoria avrebbe dovuto sperare in una clamorosa sconfitta interna dello Slavia Praga contro il Servette. Secondo posto e dunque spareggi e niente ottavi automatici e i capitolini li giocheranno contro una delle squadre retrocesse dalla Champions League, a eccezione del Milan visto il paletto che prescrive il divieto di accoppiamenti tra squadre della stessa federazione. Sono dunque sette le possibili rivali dei giallorossi, eccole di seguito.

POSSIBILI AVVERSARIE ROMA SPAREGGI EUROPA LEAGUE

YOUNG BOYS

FEYENOORD

LENS

GALATASARAY

BRAGA

BENFICA

SHAKHTAR DONETSK