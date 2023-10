Highlights e gol Roma-Servette 4-0: Europa League 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 40

Il video dei gol e degli highlights di Roma-Servette, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi dell’Europa League 2023/2024. Allo stadio Olimpico primi venti minuti di studio, poi i giallorossi schiacciano il piede sull’acceleratore e sbloccano la partita grazie al tiro di Romelu Lukaku che viene deviato in rete. Da quel momento non c’è partita: ad inizio ripresa Belotti sigla la rete del 2-0 e qualche minuto più tardi Lorenzo Pellegrini apre il piattone e chiude i conti. Ancora Belotti sigla il gol del definitivo 4-0: Mourinho a punteggio pieno prova a dare continuità.

