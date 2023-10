Fiorentina-Ferencvaros 2-2, Parisi: “Era importante non perdere. Io mi sono fatto trovare pronto”

“Era importante non perdere. E’ stato altrettanto importante rimanere in partita e portare a casa un punto, io sono entrato bene e sono contento così”. Lo ha detto a Sky l’esterno sinistro Fabiano Parisi al termine del 2-2 di Conference League tra Fiorentina e Ferencvaros. “Il mister ci ha dato un paio di informazioni sugli avversari, una buona squadra che non perde da dieci gare e ha approcciato bene la partita – ha proseguito Parisi -. Comunque l’importante è averla ripresa, un punto va bene. In questo periodo è importante fare risultati e farsi trovare pronti quando si viene chiamati in causa, siamo buoni giocatori, non ci sono titolari e riserve”.