Highlights e gol Sporting-Atalanta 1-2: Europa League 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi

Il video degli highlights e dei gol di Sporting Lisbona-Atalanta, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi dell’Europa League 2023/2024. Allo stadio Jose Alvalade primo tempo magistrale dei ragazzi di Gian Piero Gasperini che dominano in lungo e in largo, creano svariate occasioni e vanno all’intervallo sul punteggio di 2-0 grazie alle reti di Scalvini e Ruggeri. Nella ripresa la partita cambia con i padroni di casa che cominciano a produrre gioco e occasioni da gol, l’Atalanta fa fatica a ripartire ma tutto sommato si difende con ordine. Al 75′ un tiro viene deviato dalla mano di Scalvini, il Var richiama l’arbitro e viene fischiato calcio di rigore. Dal dischetto Gyokeres riapre la partita e fa 1-2. L’Atalanta vive tre minuti di panico: Musso e il palo salvano gli ospiti. Passata la burrasca Koopmeiners e compagni riprendono in mano la situazione e portano a casa tre punti fondamentali per il passaggio del turno.

