Pagelle Roma-Servette 4-0: voti e tabellino Europa League 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Roma-Servette, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi dell’Europa League 2023/2024. Allo stadio Olimpico primi venti minuti di studio, poi i giallorossi schiacciano il piede sull’acceleratore e sbloccano la partita grazie al tiro di Romelu Lukaku che viene deviato in rete. Da quel momento non c’è partita: ad inizio ripresa Belotti sigla la rete del 2-0 e qualche minuto più tardi Lorenzo Pellegrini apre il piattone e chiude i conti. Ancora Belotti sigla il gol del definitivo 4-0: Mourinho a punteggio pieno prova a dare continuità.

LE PAGELLE DI ROMA-SERVETTE 4-0

ROMA (3-5-2): Svilar 6.5; Mancini 7 (25′ st Karsdorp 6.5), Cristante 6.5, Ndicka 6; Celik 7, Bove 6.5 (32′ st D’Alessio 6), Paredes 6.5, Aouar 6 (1′ st Pellegrini 7, 12′ st Pagano 6.5), El Shaarawy 6; Lukaku 7 (25′ st Zalewski 6), Belotti 7.5. In panchina: Rui Patrício, Boer, Dybala, Spinazzola, Pisilli, Mannini, João Costa. Allenatore: Mourinho (squalificato, in panchina Foti) 6.

SERVETTE (4-4-2): Frick 5.5; Tsunemoto 5, Vouilloz 5.5, Severin 5, Mazikou 5.5; Stevanovic 5.5 (43′ st Touati), Antunes 6 (24′ st Cognat 6), Ondoua 5.5, Kutesa 6 (24′ st Bolla 6); Crivelli 5 (24′ st Guillemenot 6), Bedia 5.5 (29′ st Douline 6). In panchina: Mall, Besson, Henchoz, Diba, Ouattara, Simo. Allenatore: Weiler 6.

ARBITRO: Pajac (CRO) 6.

RETI: 21′ pt Lukaku, 1′ st Belotti, 7′ st Pellegrini, 15′ st Belotti.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Ondoua, Douline.

Angoli: 4-7.

Recupero: 1′ pt, 3′ st