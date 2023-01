Highlights e gol PSG-Angers 2-0, Ligue 1 2022/2023 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 19

Il video con gli highlights e i gol di PSG-Angers 2-0, sfida valida per la diciottesima giornata di Ligue 1 2022/2023. Al ‘Parco dei Principi’ la formazione di Galtier va in vantaggio dopo 5′ con Ekitike su assist di Mukiele e al minuto 72 è sempre quest’ultimo a combinare con Messi per il raddoppio. Ora la formazione della capitale è di nuovo a +6 sul Lens, che questa sera è stato fermato dallo Strasburgo. Di seguito le fasi salienti dell’incontro.