Supercoppa spagnola 2023, Real Madrid supera Valencia ai rigori: Blancos in finale

Il Real Madrid batte il Valencia nella prima semifinale della Supercoppa spagnola 2023, guadagnandosi l’accesso alla finale della competizione. Una vittoria arrivata ai rigori, dopo l’1-1 dei tempi regolamentari: decisivi gli errori di Cormet e Gaya. Ora i Blancos, domenica prossima, affronteranno la vincente tra Barcellona e Real Betis in finale.

I GOL

LA PARTITA – Il Real Madrid approccia il match con un piglio giusto, mantenendo il possesso palla, con il Valencia che opta per un pressing alto e una fase difensiva attenta, per cercare di colpire in contropiede. Le prime occasione sono tutte a marca castigliana: prima Militao di testa, poi Rodrygo e Benzema, ma nessuno di loro centra lo specchio. Ecco allora che al 20′ è il Valencia a rendersi pericoloso, con le vibranti proteste per un presunto contatto falloso tra Lato e Courtois, su cui il direttore di gara preferisce far proseguire.

Alla mezz’ora si vede finalmente anche Vinicius, con una discesa sulla sinistra che si conclude con un tiro da posizione molto defilata, deviata in corner. Sul finire di primo tempo, si sblocca il risultato: Benzema scatta sul filo del fuorigioco, e al momento del tiro viene abbattuto in area da Cormet, che ha tentato un intervento in extremis. Rigore e ammonizione per il centrale: lo stesso Benzema non sbaglia dal dischetto.

Il Valencia esce dagli spogliatoi determinato a trovare il pareggio, che infatti arriva, dopo nemmeno un minuto di gioco: Lato fa partire il cross sul secondo palo, dove Lino sbuca alle spalle di Lucas Vazquez. Ottimo la coordinazione del giocatore di Gattuso, che al volo batte un incolpevole Courtois. I Blancos rispondono con Nacho, il quale di testa manda di poco sul fondo. Il secondo tempo, poi, prosegue su ritmi in generale bassi, e di fatto non si vedono più occasioni da gol importanti. Almeno fino al recupero, quando il Real Madrid riparte rapidamente con il passaggio di Benzema per Asensio che viene deviato, diventando buono per Vinicius. Il brasiliano deve però fare i conti con l’ottima uscita di Mamardashvili, decisivo per allungare il match ai supplementari.

I supplementari si aprono con la riproposizione del duello tra Vinicius e il portiere avversario, che si distende alla perfezione per ribattere il tentativo dal limite del brasiliano. Mamardashvili è ancora protagonista anche nel finale del primo tempo supplementare, quando si ripete con un bell’intervento stavolta su Kroos. Nel secondo tempo supplementare, è Courtois a superarsi sul tiro di Fran Perez da due passi. Si va quindi ai rigori.

Nella lotteria dagli undici metri i giocatori del Real Madrid non sbagliano mai, per cui sono decisivi gli errori avversari. Cormet completa la serata negativa sparando alle stelle il proprio rigore, mentre Gaya sceglie una soluzione debole e centrale, che Courtois riesce a respingere con i piedi.