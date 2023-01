Ligue 1 2022/2023: il PSG ritrova Messi e la vittoria, quinto successo di fila per il Marsiglia

Senza Mbappé, ma con il neo Campione del Mondo Lionel Messi di nuovo nell’undici titolare, il PSG si mette alle spalle la sconfitta contro il Lens e torna al successo. Al ‘Parco dei Principi’ la formazione di Galtier va in vantaggio dopo 5′ con Ekitike su assist di Mukiele e al minuto 72 è sempre quest’ultimo a combinare con Messi per il raddoppio. Poi il fenomeno argentino si inventa uno splendido assist per Neymar, che infila il 3-0 sotto la traversa, ma l’arbitro annulla per fuorigioco.

La squadra della capitale si riporta a +6 sulla seconda, dato che il già citato Lens si ferma sul 2-2 a Strasburgo. Succede tutto nel primo tempo, con gli ospiti che vanno a segno grazie Claude-Maurice; poi la ribaltano i padroni di casa con Prcic e Gameiro, ed infine arriva il definitivo 2-2 di Openda. Vola invece il Marsiglia, giunto alla quinta vittoria consecutiva: sul campo del Troyes finisce 0-2 con le reti di Mbemba e Veretout.

Finisce 2-2 la sfida tra Lorient e Monaco, con gli ospiti che agguantano il pari al 93° con la solita firma di Ben Yedder. Il Nizza invece travolge 6-1 il Montpellier grazie alle doppiette di Pépé e Barkley; gli altri due gol sono di Thuram e Brahimi.

Si ferma il Rennes, sconfitto per 2-1 dal Clermont grazie alla rete segnata al minuto 95 da Gastien. Pari a reti bianche e con poche emozioni sia tra Nantes-Lione che tra Best-Lille. Nella lotta salvezza cadono sia l’Ajaccio che l’Auxerre, entrambe in casa. Se però la formazione della Corsica si è arresa solo 0-1 contro il Reims a causa di una rete di Munetsi dopo 3′, molto più pesante è stato il ko per 0-5 contro il Tolosa della squadra di Christophe Pellissier, arrivata alla quarta sconfitta consecutiva.