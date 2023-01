Volley, Superlega 2022/2023: Monza ribalta e vince in match contro Piacenza

Vittoria importante del Vero Volley Monza contro il Gas Sales Bluenergy Piacenza nella partita valevole per la quinta giornata di ritorno della regular season di Superlega 2022/2023 di volley maschile. Alla fine la ribaltano i padroni di casa col risultato di 3-1 (22-25, 27-25, 25-20, 25-15). Monza conquista così l’ottava vittoria stagionale. Fermo al palo invece Piacenza, che ora rischia di scendere in classifica.

CRONACA – Partenza a rilento di Monza, che fatica un po’ nel primo set, non riuscendo a tenere il passo di Piacenza. La squadra di casa infatti perde il primo parziale, che si chiude sul 22-25. Da qui riapre tutto la squadra di casa, ma con il sottofondo dell’equilibrio a fare da elemento di costanza durante la gara.

Il secondo set infatti vede entrambe le fazioni arrivara a 25, dovendo quindi continuare per contendersi il set. 27-25 per i padroni di casa di Monza, che quindi riaprono il match e lo riportano in parità. Terzo quarto che segue la falsa riga del precedente. Il breaking point è però quota 18, con Monza che, non appena superata quella cifra, non lascia più punti agli avversari praticamente: 25-20 e quindi 2-1.

Il quarto ed ultimo set invece, è più agevole per Monza, che tiene sempre almeno 5 punti di distanza dagli avversari, allungando ancora di più nel finale, quando Piacenza praticamente esce dal match: 25-15 e 3-1. La vittoria va a Monza.