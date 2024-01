Tiro a segno, Coppa del Mondo 2024: Danilo Denis Sollazzo argento al Cairo nella C10

Danilo Denis Sollazzo chiude al secondo posto nella tappa al Cairo, in Egitto, di Coppa del Mondo di tiro a segno 2024. Nella carabina ad aria compressa da 10 metri, l’azzurro si prende l’argento mondiale collezionando 251.8 punti. Primo posto per l’indiano Divyansh Singh Panwar, che esce dal poligono egiziano con 253,7 punti, record mondiale di specialità. Terza posizione il serbo Lazar Kovacevic, 230,6 punti. L’azzurro, argento anche nel 2022, ha ottenuto più di 10.0 in 23 tiri su 24. Panwar si è però superato centrando tre volte il 10.9. Ecco le parole di Sollazzo: “E’ stata una finale stancante, ma sono felice. Non è stato facile tenere il livello alto per tutta la gara. Per fortuna è andata bene“.