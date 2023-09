Highlights e gol Napoli-Lazio 1-2: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 234

Il video dei gol e degli highlights di Napoli-Lazio, match valevole per la terza giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Al Maradona grande partita di intensità. qualità e ribaltamenti di fronte sin dai primi minuti di gioco. I padroni di casa partono meglio e nei primi quindici minuti creano tre palle gol importanti. Ma a sbloccare il risultato sono gli ospiti: palla meravigliosa di Felipe Anderson e colpo di tacco abbacinante di Luis Alberto che trova il gol della settimana. Il Napoli reagisce e dopo poco più di un minuto trova il gol del pareggio con un tiro di Zielinski deviato che beffa Provedel. Nella ripresa i biancocelesti siglano il gol del 2-1 grazie a Kamada che con un grande sinistro batte Meret. La Lazio è padrona del campo, trova due volte il gol del 3-1 ma in entrambe le occasioni il Var interviene e annulla i gol per fuorigioco. Anche Zaccagni ha la palla del 3-1, ma la palla esce di pochissimo. Il Napoli è disordinato e senza idee e soccombe: prima sconfitta stagionale. Gli highlights sono di proprietà di Dazn e Lega Serie A, pertanto vi proponiamo di seguito i link Youtube.

