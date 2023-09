Highlights e gol Atalanta-Monza 3-0: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

Il video con gli highlights e i gol di Atalanta-Monza 3-0, match valido per la terza giornata di Serie A 2023/2024. La squadra di Gasperini riscatta la sconfitta di Frosinone e travolge il Monza tra le mura amiche. A sbloccare la gara è Ederson, poi si scatena Scamacca, il quale mette a referto una doppietta e non fa rimpiangere Zapata. Tolto il primo quarto d’ora di gioco, serata da incorniciare sotto tutti gli aspetti per la Dea, che non poteva augurarsi una partita migliore prima della sosta. Di seguito ecco le immagini salienti. Gli highlights sono di proprietà di Dazn e Lega Serie A, pertanto vi proponiamo di seguito i link Youtube.

