Pagelle Napoli-Lazio 1-2: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Napoli-Lazio, match valevole per la terza giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Al Maradona grande partita di intensità. qualità e ribaltamenti di fronte sin dai primi minuti di gioco. I padroni di casa partono meglio e nei primi quindici minuti creano tre palle gol importanti. Ma a sbloccare il risultato sono gli ospiti: palla meravigliosa di Felipe Anderson e colpo di tacco abbacinante di Luis Alberto che trova il gol della settimana. Il Napoli reagisce e dopo poco più di un minuto trova il gol del pareggio con un tiro di Zielinski deviato che beffa Provedel. Nella ripresa i biancocelesti siglano il gol del 2-1 grazie a Kamada che con un grande sinistro batte Meret. La Lazio è padrona del campo, trova due volte il gol del 3-1 ma in entrambe le occasioni il Var interviene e annulla i gol per fuorigioco. Anche Zaccagni ha la palla del 3-1, ma la palla esce di pochissimo. Il Napoli è disordinato e senza idee e soccombe: prima sconfitta stagionale.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

LE PAGELLE E I VOTI DI NAPOLI-LAZIO

NAPOLI (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 5.5, Juan Jesus 5.5, Olivera 5 (21’st Mario Rui 6); Anguissa 6, Lobotka 6, Zielinski 7 (39’st Simeone sv); Politano 5.5 (30’st Lindstrom sv), Osimhen 5.5, Kvaratskhelia 5.5 (21’st Raspadori 6). In panchina: Contini, Gollini, Natan, Ostigard, Zanoli, Cajuste, Elmas, Gaetano, Russo, Zerbin. Allenatore: Garcia 5

LAZIO (4-3-3): Provedel 6.5; Marusic 6.5, Casale 6, Romagnoli 6.5, Hysaj 6 (36’st Pellegrini sv); Kamada 7 (20’st Guendouzi 6.5), Cataldi 6, Luis Alberto 7.5; Felipe Anderson 7 (35’st Pedro sv), Immobile 6 (48’st Castellanos sv), Zaccagni 6.5 (48’st Isaksen sv). In panchina: Sepe, Mardas, Patric, Vecino, Basic, Lazzari, Gila, Rovella. Allenatore: Sarri 7.

ARBITRO: Colombo di Como 6.

RETI: 30’pt Luis Alberto, 32’pt Zielinski, 7’st Kamada.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Zaccagni, Garcia, Luis Alberto.

Angoli: 7-2 per il Napoli.

Recupero: 2′; 8′.