Highlights e gol Napoli-Empoli 0-1: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 45

Il video degli highlights di Napoli-Empoli, match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio Maradona i ragazzi di Rudi Garcia provano a fare la partita, ma con poca qualità e tanta imprecisione. Berisha è autore di un paio di parate sensazionali, soprattutto nel finale su Kvaratshkelia. Il georgiano ci prova in tutti i modi appena entrato, ma non basta. Nel finale arriva anche la beffa: Kovalenko trova il tiro della domenica, un tiro a giro straordinario che muore sotto l’incrocio. L’Empoli sbanca il Maradona sotto il diluvio: Rudi Garcia è a rischio esonero.

