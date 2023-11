Pagelle Napoli-Empoli 0-1: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Napoli-Empoli, match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio Maradona i ragazzi di Rudi Garcia provano a fare la partita, ma con poca qualità e tanta imprecisione. Berisha è autore di un paio di parate sensazionali, soprattutto nel finale su Kvaratshkelia. Il georgiano ci prova in tutti i modi appena entrato, ma non basta. Nel finale arriva anche la beffa: Kovalenko trova il tiro della domenica, un tiro a giro straordinario che muore sotto l’incrocio. L’Empoli sbanca il Maradona sotto il diluvio: Rudi Garcia è a rischio esonero.

LE PAGELLE E I VOTI DI NAPOLI-EMPOLI

NAPOLI (4-2-3-1): Gollini 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Ostigard 5.5, Olivera 5.5 ( 39′ st Mário Rui sv.); Anguissa 6 (27′ st Cajuste 6), Lobotka 6; Politano 5.5 (27′ st Lindstrøm 6), Raspadori 5.5, Elmas 5.5 (9′ st Kvaratskhelia 6); Simeone 5.5 (9′ st Zielinski 6). In panchina: Contini, Meret, Natan, Juan Jesus, Zanoli, Zerbin, Gaetano. Allenatore: Garcia 5.

EMPOLI (3-4-2-1): Berisha 7.5; Bereszynski 6 (18′ st Ebuehi 6), Ismajli 6, Luperto 6, Cacace 6; Fazzini 6.5 (26′ st Kovalenko 7.5), Ranocchia 6 (35′ st Grassi sv.), Maleh 6.5; Cancellieri 6 (35′ st Maldini sv.), Cambiaghi 6.5 (18′ st Gyasi 6); Caputo 6. In panchina: Perisan, Caprile, Guarino, Marin, Bastoni, Shpendi, Destro. Allenatore: Andreazzoli 7.

ARBITRO: Prontera di Bologna 6

RETE: 46′ st Kovalenko

NOTE: mattinata piovosa, terreno di gioco in buone condizioni

Ammoniti: Cajuste, Cancellieri

Angoli: 8-3.

Recupero: 1′; 4′