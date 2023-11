Sassari-Trento oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A1 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Sassari-Trento, sfida valida come 7^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Non un avvio di stagione memorabile per la formazione allenata da coach Bucchi, che fin qui ha ottenuto una sola vittoria, contro il fanalino di coda Treviso. Tutt’altra storia, invece, per la Dolomiti Energia, che ha già raccolto cinque vittorie in campionato. La palla a due è fissata alle ore 16:30 di domenica 12novembre sul parquet del PalaSerradimigni. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Sassari-Trento, valida per la Serie A1 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming su Dazn e su Eurosport 2, disponibile anche su Sky e Sky Go, oltre che sullo stesso Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.