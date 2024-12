Gli highlights e le azioni salienti di Monza-Udinese, match della quindicesima giornata di Serie A 2024/2025. A sbloccare il risultato dopo sei minuti è Lucca, che poi si vede annullare il raddoppio per fuorigioco un minuto dopo. All’inizio del secondo tempo al 47′ Kyriakopoulos trova il pareggio, ma non basta al Monza. A consegnare i tre punti ai bianconeri è Bijol al 70′. Crisi per i biancorossi che nel finale hanno anche colpito una traversa con Dany Mota.

HIGHLIGHTS MONZA-UDINESE 1-2

