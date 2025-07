Gli Europei a squadre di golf si svolgono in quattro diverse nazioni con gli Amateur impegnati in Irlanda, la Ladies in Francia, le Girls in Inghilterra e i Boys in Ungheria.

Sono iniziati con il primo dei due giri di qualificazione su 36 buche medal (18 al giorno) i Campionati Europei a squadre ai quali prendono parte le formazioni azzurre. Si svolgono in quattro diverse nazioni con gli Amateur impegnati in Irlanda, la Ladies in Francia, le Girls in Inghilterra e i Boys in Ungheria. In campo 88 team in rappresentanza di 29 Paesi, con 528 giocatori.

European Girls’ Team Championship: Italia quinta

Le azzurrine hanno iniziato al quinto posto con 372 (+2) colpi la qualifica nel Campionato Girls dove la Francia, leader con 360 (-10), ha preso un buon vantaggio di sette colpi sull’Inghilterra, seconda con 367 (-3), che difende il titolo.

Allo Slaley Hall Hotel, Spa & Golf Resort (par 74), di Hexham in Inghilterra, in terza posizione con 370 (par) Repubblica Ceca e Svezia e seguono le italiane la Germania, sesta con 374 (+4), la Spagna, settima con 375 (+5) e l’Irlanda, ottava con 378 (+8). Queste formazioni sembrano destinate a entrare nel primo girone, salvo sorprese, poiché la Svizzera e la Danimarca, none classificate (389, +19), hanno undici colpi di distacco dall’ottava.

Così le azzurre: Ginevra Coppa 77 (+3), Guia Vittoria Acutis 77 (+3), Gemma Simeoni 69 (-5), Giulietta Bertero 76 (+2), Giorgia Scortichini 75 (+1), Noa Zocco 75 (+1). Con loro Stefano Soffietti, Vice Commissario Tecnico Squadra Nazionale femminile, l’allenatrice Camilla Mortigliengo e il capitano Stefano Sardi.

European Amateur Team Championship: Italia sesta

L’Italia è al sesto posto con 353 (-7) colpi nel torneo che si disputa in Irlanda, sul percorso del Killarney Golf & Fishing Club (par 72), a Mahony’s Point.

E’ al comando con 340 (-20) colpi l’Inghilterra che precede l’Islanda con 347 (-13), l’Irlanda e la Germania con 349 (-11). Al quinto posto la Danimarca con 350 (-10), al settimo con 355 (-5) la Spagna e all’ottavo con 358 (-2) la Francia. In difficoltà la Svezia, che difende il titolo, 14ª con 365 (+5).

Questi i punteggi degli azzurri: Riccardo Fantinelli 69 (-3), Biagio Andrea Gagliardi 67 (-5), Julien Paltrinieri 81 (+9), Michele Ferrero 73 (+1), Giovanni Binaghi (71, -1) e Filippo Ponzano 73 (+1). Con il team Alberto Binaghi, Commissario Tecnico Squadra Nazionale maschile, Alain Vergari, vice Commissario Tecnico, il capitano Sebastiano Moro e il fisioterapista Damiano Guidi.

European Ladies’ Team Championship: azzurre settime

In Francia, sul percorso del Golf de Chantilly (par 70), a Vineuil-Saint-Firmin, le Ladies italiane hanno realizzato 364 (+14) colpi e sono in settima posizione nella gara dove si è portata in vetta la Spagna con 351 (+1), seguita con 355 (+5) da Svezia e Francia. In quarta posizione con 356 (+6) la Germania, campione in carica, in quinta con 360 (+10) il Galles e in sesta con 361 (+11) il Belgio.

Nel secondo round le azzurre, per rimanere tra le prime otto compagini che si batteranno per il titolo nei match play, dovranno difendersi dal prevedibile attacco di Irlanda, Austria e Danimarca, subito dietro con 366 (+16).

Questi gli score: Paris Appendino 78 (+8), Matilde Partele 74 (+4), Francesca Fiorellini 71 (+1), Natalia Aparicio 73 (+3), Carolina Melgrati 74 (+4), Caterina Don 72 (+2).

Supportano la formazione Enrico Trentin, Commissario Tecnico Squadra Nazionale femminile, Alex Senoner, Allenatore Responsabile Squadra Under 18, e Anna Roscio, capitana e Team Manager Squadre Nazionali maschili e femminili.

European Boys’ Team Championship, Division 2: primo giro annullato

A causa del maltempo è stato annullato il primo giro torneo. La qualificazione verrà effettuata su un solo round. Sul percorso dello Zala Springs Golf Resort, a Kehidakustány in Ungheria, l’Italia schiera Giovanni Bernardi (Margara), Simone Cavaliere (Montecchia), Bruno Frontero (Royal Park I Roveri), Giampaolo Gagliardi (Olgiata), Carlo Melgrati (Franciacorta) e Carlo Roman (Verona). La compagine ha il supporto di Giorgio Grillo, Allenatore Responsabile Squadra Under 18, dell’allenatore Alessandro Bandini e del capitano Giovanni Bartoli.

La formula dei tornei

Tutti i tornei hanno la stessa formula. Iniziano con la qualificazione su 36 buche medal (cinque risultati su sei giornalieri validi per la classifica) poi le prime otto compagini in graduatoria accedono al primo girone di match play, dove si compete per il titolo, con incontri che prevedono due foursome e cinque singoli. Le altre nel secondo girone si battono per la nona piazza e, dove le formazioni in gara sono più di 16, nel terzo si assegna il 17° posto.