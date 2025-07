Giovedì in Lombardia l’edizione n. 28 del Meeting internazionale Città di Nembro di atletica, tappa Challenger del World Athletics Continental Tour: torna in pista il recordman italiano dei 400 metri, convocato per gli Europei U23 della prossima settimana a Bergen.

Giovedì dalle 18.30 si rinnoverà al centro sportivo Saletti di Nembro (Bergamo) il tradizionale “rito” estivo con la grande atletica leggera: il 28esimo Meeting internazionale Città di Nembro, tappa Challenger del World Athletics Continental Tour, proporrà una serie di spunti decisamente interessanti a partire dal rientro agonistico di Luca Sito.

Il primatista italiano dei 400 metri, l’anno scorso argento europeo con la 4×400 maschile e con la 4×400 mista, ha dovuto osservare un periodo di stop successivo a un’operazione chirurgica sostenuta l’11 aprile per risolvere una problematica di ernie inguinali. Sarà un test importante in primis verso gli Europei U23 di Bergen (Norvegia), per i quali il milanese delle Fiamme Gialle è stato convocato sia per il giro di pista sia per la 4×400.

Nel cast proposto dall’Atletica Saletti del presidente Alberto Bergamelli, tra gli avversari troverà soprattutto Zandrion Barnes, giamaicano che vanta un personale di 44.90, e il sudafricano Gardeo Isaacs, oltre agli azzurri Vladimir Aceti (Fiamme Gialle), Lorenzo Benati (Fiamme Azzurre) e Brayan Lopez (Fiamme Azzurre). In campo femminile favori del pronostico per la statunitense Paris Peoples, 51.36 quest’anno (50.60 di PB), ma ci saranno anche le staffettiste azzurre della 4×400 Ilaria Accame (Aeronautica) e Rebecca Borga (Fiamme Gialle).

Un protagonista internazionale di grande spessore è atteso nel lungo uomini: Liam Adcock, l’australiano vincitore del Golden Gala a Roma con il personale a 8,34, tornerà a Nembro (dove fu terzo un anno fa) portando idealmente al collo anche il bronzo mondiale indoor centrato a Nanchino lo scorso marzo nel giorno del trionfo di Mattia Furlani. Con Adcock in pedana un altro australiano di alto livello come Liam Fairweather, 8,03 di personale nel 2025. In pedana nell’asta la finalista olimpica Elisa Molinarolo (Fiamme Oro): la veneta sfiderà la cinese Chen Qiaoling (4,55 di PB). Riccardo Ferrara (Carabinieri) sarà l’azzurro di punta nel match del peso contro il sudafricano Aiden Smith.

Nembro andrà in scena nel ricordo di Luigi Bertocchi, ostacolista azzurro cresciuto al centro sportivo Saletti e mancato nel 2017 a causa di un male incurabile. A “Jerry” saranno come sempre intitolate le gare tra le barriere: i 100hs vedranno la presenza delle giamaicane Amoi Brown (12.51 nel 2023) e Crystal Morrison (12.69) e delle statunitensi Rayniah Jones (12.59) e Alexandra Webster (12.70), ma anche di un cast azzurro di gran valore, con Elisa Di Lazzaro (Carabinieri), appena tornata a 12.91, Veronica Besana (Fiamme Gialle) e Alessia Succo (Atl. Settimese), quest’ultima a soli 16 anni arrivata al primato italiano under 20 a 13.20. Sui 110hs anche Hassane Fofana (Fiamme Oro) e Nicolò Giacalone (Atl. Biotekna).

Le prove dei 100 metri saranno molto “caraibiche”. In campo maschile favorito il giamaicano Rohan Watson, bronzo iridato 2023 con la 4×100 e detentore di uno stagionale di 10.00 (9.91 il personale): tra gli annunciati partenti anche l’azzurro Filippo Randazzo (Fiamme Gialle). Tra le donne fari puntati su un’altra giamaicana, Krystal Sloley, 10.99 di personale l’anno scorso.

Africa invece come da tradizione protagonista nel mezzofondo. Emmanuel Korir Kiplagat, keniano da 7:34.59 siglato l’anno scorso, sarà l’uomo forte di un 3000 maschile che avrà al via gli azzurri Sebastiano Parolini (Ga Vertovese) e Yassin Bouih (Fiamme Gialle). Curiosità in campo femminile per la prova dell’etiope classe 2007 Yenenesh Shimket, 8:32.01 di personale sui 3000 a Rabat nella gara del record italiano di Nadia Battocletti. Da seguire anche Elisa Palmero (Esercito), Federica Del Buono (Carabinieri), Gaia Colli (Carabinieri) e Nicole Reina (Cus Pro Patria Milano). Negli 800 in chiave italiana il nome di spicco sarà la junior Lorenza De Noni (Atl. Silca Conegliano), due volte campionessa italiana U20 a Grosseto.

DIRETTA STREAMING – Il meeting sarà trasmesso in diretta streaming dalle 18.30 su www.atleticaitaliana.tv e app SportFace disponibile negli store digitali.