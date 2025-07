Il Napoli è pronto a chiudere una serie di colpi di mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte, rendendo i partenopei come la squadra favorita per la lotta al tricolore.

Con la trattativa per Noa Lang praticamente chiusa, dopo lo scambio di documenti tra Napoli e Psv Eindhoven, il mercato del club azzurro non si fermerà all’esterno olandese. Infatti il direttore sportivo Giovanni Manna potrebbe aver trovato la chiave decisiva per convincere il Bologna a cedere Sam Beukema. Per il difensore rossoblu, infatti il presidente De Laurentiis è pronto a mettere sul piatto 32 milioni di euro. La differenza con l’iniziale richiesta di 34 dei felsinei è ormai quasi al minimo.

Sempre dal Bologna, il Napoli segue con attenzione Ndoye, per consegnare a Conte un altro esterno, che consenta a Politano di rifiatare. Gli attuali detentori della Coppa Italia, però, non vorrebbero privarsi di un altro pezzo pregiato tanto facilmente e avrebbero chiesto una cifra non inferiore ai 40 milioni. La richiesta viene ritenuta eccessiva dal Napoli, che, però, avrebbe già un accordo col calciatore.

In tema di alternative, per alternare con capitan Di Lorenzo, è quasi fatta per l’arrivo di Juanlu Sanchez del Siviglia. Per il 21enne la cifra da versare nelle casse del Siviglia dovrebbe essere di 15 milioni di euro.

Davanti, l’obiettivo numero uno è sempre Darwin Nunez, per il quale il Liverpool, però, non sembra disposto ad accettare l’offerta di 55 milioni del Napoli, a fronte di quasi il doppio pagato per il giocatore nell’estate 2022. L’alternativa è Lorenzo Lucca dell’Udinese.

In uscita c’è sempre Victor Osimhen, sempre più vicino al ritorno al Galatasaray. Il club turco, dopo l’ok del nigeriano, sta provando a convincere il Napoli ad accettare una dilazione dei 75 milioni di euro della clausola rescissoria, da pagare in 4 rate annuali. De Laurentiis, però, non sembra convinto.