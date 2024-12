“Sono contento di come la squadra ha interpretato la partita, ma in questo momento ci servirebbe concretizzare di più. Abbiamo tirato tanto in porta oggi, subendo poi due ripartenze nelle quali possiamo far meglio. La squadra ha provato in tutti i modi a segnare, se fossimo andati in vantaggio l’Udinese avrebbe potuto avere problemi. Abbiamo fatto un’ottima partita a mio avviso, un peccato uscirne senza punti”. Così Alessandro Nesta ai microfoni di Dazn ha commentato la sconfitta del suo Monza per 1-2 in casa contro l’Udinese. Proseguendo nell’analisi della partita, il tecnico dei brianzoli ha aggiunto: “L’Udinese è una squadra fisica, che riparte bene e con gamba. L’aspetto positivo è stato il nostro atteggiamento in avanti, ma il fatto di non andare mai in vantaggio è un aspetto che sicuramente va migliorato”. Ora, altra sfida delicata contro il Lecce: “La prepareremo come abbiamo preparato quella di stasera, facendo poi delle valutazioni più specifiche in base all’avversario. I risultati parlano sempre, possono farti restare sulla panchina o allontanarti da questa. Io sto avendo la fiducia della società, ma continuando così anch’io posso saltare. È un vero peccato non aver raccolto punti questa sera”.